Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Больцано - Клагенфурт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE: БольцаноКлагенфурт, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaOnda.

МСК, 15 тур, Стадион: PalaOnda
Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE
Больцано
Завершен
3 : 5
29 октября 2025
Клагенфурт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Клагенфурт
-
Больцано
-
Клагенфурт
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Клагенфурт
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Клагенфурт
-
Клагенфурт
-
Больцано
-
Больцано
-

Превью матча Больцано — Клагенфурт

Команда Больцано в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 31-22. Команда Клагенфурт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-30. Команда Больцано в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Клагенфурт забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Клагенфурт, в том матче победу одержали гостьи.

Больцано Больцано
77
Италия
Pascal Brunner
53
Enrico Larcher
67
Канада
Matthew Bradley
90
Канада
Dylan Di Perna
24
США
Кол Шнейдер
9
Италия
Daniel Mantenuto
73
Швеция
Филип Самуэльссон
39
Канада
Бретт Поллок
11
Канада
Cristiano DiGiacinto
10
США
Дастин Газли
44
Канада
Scott Valentine
94
Италия
Daniel Frank
93
Италия
Luca Frigo
68
Италия
Michele Marchetti
8
США
Max Gildon
38
Канада
Samuel Harvey
18
Канада
Bryce Misley
15
Италия
Enrico Miglioranzi
35
Италия
Gianluca Vallini
29
США
Shane Gersich
45
Канада
Марк Барберио
45
Канада
Марк Барберио
Клагенфурт Клагенфурт
19
Австрия
David Waschnig
89
Австрия
Raphael Herburger
39
Канада
Filip Simovic
71
Австрия
Johannes Dobrovolny
26
Австрия
Oliver Lam
31
Австрия
Michael Sicher
64
Австрия
Maximilian Preiml
90
Канада
Матт Фрэйзер
27
Австрия
Томас Хундертпфунд
8
Канада
Ник Петерсен
92
Австрия
Clemens Unterweger
98
Австрия
Daniel Obersteiner
77
Дания
Mathias From
16
Австрия
Simeon Schwinger
33
Австрия
Florian Vorauer
47
Канада
Джордан Мюррей
82
Австрия
Thimo Nickl
81
Австрия
Finn van Ee
6
Швейцария
Tobias Sablattnig
41
Дания
Еспер Б. Енсен
41
Дания
Еспер Б. Енсен

История последних встреч

Больцано
Больцано
Клагенфурт
Больцано
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Клагенфурт
Клагенфурт
1:5
Больцано
Больцано
Обзор
Игры 15 тур
29.10.2025
Больцано
3:5
Клагенфурт
Завершен
29.10.2025
Пайонирз Форарльберг
2:2
РБ Зальцбург
Завершен
29.10.2025
Фехервар АВ19
3:6
Вена Кап.
Завершен
29.10.2025
ХК ТВК Инсбрук
2:4
Стейнбах Блэк Вингс
Завершен
29.10.2025
Грац Найнти Найнерс
1:4
Вал Пустерия
Завершен
29.10.2025
Ференцварош
4:7
Олимпия
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45