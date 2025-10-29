Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по хоккею. Лига ICE : Больцано — Клагенфурт , 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaOnda .

Превью матча Больцано — Клагенфурт

Команда Больцано в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 31-22. Команда Клагенфурт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-30. Команда Больцано в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Клагенфурт забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Клагенфурт, в том матче победу одержали гостьи.