Смотреть онлайн Huntsville Havoc - Pensacola Ice Flyers 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ: Huntsville Havoc — Pensacola Ice Flyers . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Von Braun Center.
Превью матча Huntsville Havoc — Pensacola Ice Flyers
Команда Huntsville Havoc в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-2. Команда Pensacola Ice Flyers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 2-1. Команда Huntsville Havoc в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Pensacola Ice Flyers забивает 0, пропускает 0.