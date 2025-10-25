Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Knoxville Ice Bears - Roanoke Rail Yard Dawgs 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЮжная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ: Knoxville Ice BearsRoanoke Rail Yard Dawgs . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Knoxville Civic Auditorium and Coliseum.

МСК, Стадион: Knoxville Civic Auditorium and Coliseum
Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ
Knoxville Ice Bears
Завершен
0 : 5
25 октября 2025
Roanoke Rail Yard Dawgs
Смотреть онлайн
Превью матча Knoxville Ice Bears — Roanoke Rail Yard Dawgs

История последних встреч

Knoxville Ice Bears
Knoxville Ice Bears
Roanoke Rail Yard Dawgs
Knoxville Ice Bears
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Knoxville Ice Bears
Knoxville Ice Bears
2:0
Roanoke Rail Yard Dawgs
Roanoke Rail Yard Dawgs
Обзор
