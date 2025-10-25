25.10.2025
Смотреть онлайн Бирмингем Буллс - Macon Mayhem 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ: Бирмингем Буллс — Macon Mayhem . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pelham Civic Complex.
МСК, Стадион: Pelham Civic Complex
Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ
Завершен
3 : 4
25 октября 2025
Превью матча Бирмингем Буллс — Macon Mayhem
Комментарии к матчу