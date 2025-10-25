Смотреть онлайн Peoria Rivermen - Fayetteville Marksmen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ: Peoria Rivermen — Fayetteville Marksmen . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Carver Arena.
Превью матча Peoria Rivermen — Fayetteville Marksmen
Команда Peoria Rivermen в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 5-1. Команда Fayetteville Marksmen, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 2-1. Команда Peoria Rivermen в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Fayetteville Marksmen забивает 0, пропускает 0.