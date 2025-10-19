19.10.2025
Смотреть онлайн Fayetteville Marksmen - Knoxville Ice Bears 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ: Fayetteville Marksmen — Knoxville Ice Bears . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Crown Coliseum.
МСК, Стадион: Crown Coliseum
Южная профессиональная хоккейная лига. СПХЛ
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
