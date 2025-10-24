Смотреть онлайн Фалькен - Selber Wölfe 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Фалькен — Selber Wölfe . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Kolbenschmidt Arena.
Превью матча Фалькен — Selber Wölfe
Команда Фалькен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 27-21. Команда Selber Wölfe, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 4-8. Команда Фалькен в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Selber Wölfe забивает 0, пропускает 1.