Смотреть онлайн Деггендорфер - Рисерси 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Деггендорфер — Рисерси . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
Превью матча Деггендорфер — Рисерси
Команда Деггендорфер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-3. Команда Рисерси, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 6-4. Команда Деггендорфер в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Рисерси забивает 1, пропускает 0.