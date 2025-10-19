Смотреть онлайн Hochstadter EC - Байройт Тайгерз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Hochstadter EC — Байройт Тайгерз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Hochstadter EC — Байройт Тайгерз
Команда Hochstadter EC в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 8-10. Команда Байройт Тайгерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-3. Команда Hochstadter EC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Байройт Тайгерз забивает 0, пропускает 0.