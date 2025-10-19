Смотреть онлайн Деггендорфер - EC Peiting 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Деггендорфер — EC Peiting . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени .
Превью матча Деггендорфер — EC Peiting
Команда Деггендорфер в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-3. Команда EC Peiting, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 8-7. Команда Деггендорфер в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. EC Peiting забивает 1, пропускает 1.