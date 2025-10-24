Смотреть онлайн Stuttgart Rebels - EV Lindau Islanders 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Stuttgart Rebels — EV Lindau Islanders . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Stuttgart Rebels — EV Lindau Islanders
Команда Stuttgart Rebels в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 11-15. Команда EV Lindau Islanders, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-11. Команда Stuttgart Rebels в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. EV Lindau Islanders забивает 1, пропускает 1.