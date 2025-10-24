Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Stuttgart Rebels - EV Lindau Islanders 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany Oberliga: Stuttgart RebelsEV Lindau Islanders . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Germany Oberliga
Stuttgart Rebels
Завершен
3 : 2
24 октября 2025
EV Lindau Islanders
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Stuttgart Rebels — EV Lindau Islanders

Команда Stuttgart Rebels в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 11-15. Команда EV Lindau Islanders, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-11. Команда Stuttgart Rebels в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. EV Lindau Islanders забивает 1, пропускает 1.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
13 Ноября
21:30
Фенербахче Фенербахче
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Ноября
22:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
13 Ноября
21:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
13 Ноября
21:00
Лулео ХК Лулео ХК
Юргорден ИФ Юргорден ИФ
13 Ноября
21:00
ХВ71 ХВ71
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
13 Ноября
21:00