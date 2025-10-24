Смотреть онлайн Рисерси - Байройт Тайгерз 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Рисерси — Байройт Тайгерз . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympia-Eissport-Zentrum.
Превью матча Рисерси — Байройт Тайгерз
Команда Рисерси в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 6-4. Команда Байройт Тайгерз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-3. Команда Рисерси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Байройт Тайгерз забивает 0, пропускает 0.