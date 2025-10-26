Смотреть онлайн EC Peiting - Фалькен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: EC Peiting — Фалькен . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча EC Peiting — Фалькен
Команда EC Peiting в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-7. Команда Фалькен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 30-23. Команда EC Peiting в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фалькен забивает 3, пропускает 2.