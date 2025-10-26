Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн EC Peiting - Фалькен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany Oberliga: EC PeitingФалькен . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Germany Oberliga
EC Peiting
Отменен
- : -
26 октября 2025
Фалькен
Превью матча EC Peiting — Фалькен

Команда EC Peiting в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-7. Команда Фалькен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 30-23. Команда EC Peiting в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фалькен забивает 3, пропускает 2.

