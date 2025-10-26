Смотреть онлайн Байройт Тайгерз - Stuttgart Rebels 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Байройт Тайгерз — Stuttgart Rebels . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadtisches Kunsteisstadion Bayreuth.
Превью матча Байройт Тайгерз — Stuttgart Rebels
Команда Байройт Тайгерз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-3. Команда Stuttgart Rebels, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 14-17. Команда Байройт Тайгерз в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Stuttgart Rebels забивает 1, пропускает 2.