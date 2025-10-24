Смотреть онлайн Diamant Trappers Tilburg - Black Dragons Erfurt 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Diamant Trappers Tilburg — Black Dragons Erfurt . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени .
Превью матча Diamant Trappers Tilburg — Black Dragons Erfurt
Команда Diamant Trappers Tilburg в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 19-7. Команда Black Dragons Erfurt, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 13-12. Команда Diamant Trappers Tilburg в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Black Dragons Erfurt забивает 1, пропускает 1.