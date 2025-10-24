24.10.2025
Смотреть онлайн Herforder Ice Dragons - Hammer Eisbären 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Herforder Ice Dragons — Hammer Eisbären . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Germany Oberliga
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-2
Счет после 3-го периода: 1-2
Превью матча Herforder Ice Dragons — Hammer Eisbären
История последних встреч
Herforder Ice Dragons
Hammer Eisbären
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.10.2025
Hammer Eisbären
4:1
Herforder Ice Dragons
