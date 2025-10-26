Смотреть онлайн Hammer Eisbären - Fuchse Duisburg 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Hammer Eisbären — Fuchse Duisburg . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Hammer Eisbären — Fuchse Duisburg
Команда Hammer Eisbären в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-7. Команда Fuchse Duisburg, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 11-8. Команда Hammer Eisbären в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Fuchse Duisburg забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Fuchse Duisburg, в том матче победу одержали гостьи.