Смотреть онлайн ECDC Memmingen Indians - Фалькен 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: ECDC Memmingen Indians — Фалькен . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча ECDC Memmingen Indians — Фалькен
Команда ECDC Memmingen Indians в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-8. Команда Фалькен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 21-18. Команда ECDC Memmingen Indians в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фалькен забивает 2, пропускает 2.