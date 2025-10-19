Смотреть онлайн Лёвен - Рисерси 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Лёвен — Рисерси . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hacker-Pschorr Arena.
Превью матча Лёвен — Рисерси
Команда Лёвен в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-5. Команда Рисерси, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 6-4. Команда Лёвен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рисерси забивает 1, пропускает 0.