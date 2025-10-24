Смотреть онлайн Passau Black Hawks - EC Peiting 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Passau Black Hawks — EC Peiting . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Passau Black Hawks — EC Peiting
Команда Passau Black Hawks в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 10-6. Команда EC Peiting, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 8-7. Команда Passau Black Hawks в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. EC Peiting забивает 1, пропускает 1.