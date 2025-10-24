Смотреть онлайн ECDC Memmingen Indians - Hochstadter EC 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: ECDC Memmingen Indians — Hochstadter EC . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча ECDC Memmingen Indians — Hochstadter EC
Команда ECDC Memmingen Indians в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 14-14. Команда Hochstadter EC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 8-10. Команда ECDC Memmingen Indians в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Hochstadter EC забивает 1, пропускает 1.