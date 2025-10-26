Смотреть онлайн Лёвен - ECDC Memmingen Indians 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Лёвен — ECDC Memmingen Indians . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hacker-Pschorr Arena.
Превью матча Лёвен — ECDC Memmingen Indians
Команда Лёвен в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-5. Команда ECDC Memmingen Indians, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 14-14. Команда Лёвен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ECDC Memmingen Indians забивает 1, пропускает 1.