Смотреть онлайн EV Lindau Islanders - Passau Black Hawks 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: EV Lindau Islanders — Passau Black Hawks . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча EV Lindau Islanders — Passau Black Hawks
Команда EV Lindau Islanders в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 12-14. Команда Passau Black Hawks, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 10-6. Команда EV Lindau Islanders в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Passau Black Hawks забивает 1, пропускает 1.