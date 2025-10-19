Смотреть онлайн Hammer Eisbären - Hannover Indians 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Hammer Eisbären — Hannover Indians . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
Превью матча Hammer Eisbären — Hannover Indians
Команда Hammer Eisbären в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-6. Команда Hannover Indians, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 15-8. Команда Hammer Eisbären в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Hannover Indians забивает 2, пропускает 1.