24.10.2025

Смотреть онлайн Fuchse Duisburg - Herner Miners 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany Oberliga: Fuchse DuisburgHerner Miners . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Germany Oberliga
Fuchse Duisburg
Завершен
3 : 2
24 октября 2025
Herner Miners
Счет после 1-го периода: 0-0
Fuchse Duisburg
-
Herner Miners
-
Счет после 2-го периода: 1-1
Fuchse Duisburg
-
Fuchse Duisburg
-
Herner Miners
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча Fuchse Duisburg — Herner Miners

Команда Fuchse Duisburg в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Herner Miners, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Fuchse Duisburg
Fuchse Duisburg
Herner Miners
Fuchse Duisburg
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.10.2025
Herner Miners
Herner Miners
5:2
Fuchse Duisburg
Fuchse Duisburg
