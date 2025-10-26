Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga : Black Dragons Erfurt — Herforder Ice Dragons . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Black Dragons Erfurt — Herforder Ice Dragons

Команда Black Dragons Erfurt в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-12. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Herforder Ice Dragons, в том матче победу одержали гостьи.