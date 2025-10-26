Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Black Dragons Erfurt - Herforder Ice Dragons 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany Oberliga: Black Dragons ErfurtHerforder Ice Dragons . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
Germany Oberliga
Black Dragons Erfurt
Завершен
2 : 7
26 октября 2025
Herforder Ice Dragons
Смотреть онлайн
Превью матча Black Dragons Erfurt — Herforder Ice Dragons

Команда Black Dragons Erfurt в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-12. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Herforder Ice Dragons, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Black Dragons Erfurt
Black Dragons Erfurt
Herforder Ice Dragons
Black Dragons Erfurt
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.10.2025
Herforder Ice Dragons
Herforder Ice Dragons
3:6
Black Dragons Erfurt
Black Dragons Erfurt
Обзор
Комментарии к матчу
