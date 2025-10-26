Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Hannover Scorpions - Diamant Trappers Tilburg 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияGermany Oberliga: Hannover ScorpionsDiamant Trappers Tilburg . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ZAG Arena.

МСК, Стадион: ZAG Arena
Germany Oberliga
Hannover Scorpions
Завершен
1 : 6
26 октября 2025
Diamant Trappers Tilburg
Hannover Scorpions
-
Diamant Trappers Tilburg
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Diamant Trappers Tilburg
-
Diamant Trappers Tilburg
-
Diamant Trappers Tilburg
-
Счет после 2-го периода: 1-4
Diamant Trappers Tilburg
-
Diamant Trappers Tilburg
-
Счет после 3-го периода: 1-6

Превью матча Hannover Scorpions — Diamant Trappers Tilburg

Команда Hannover Scorpions в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 9-14. Команда Diamant Trappers Tilburg, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 19-7. Команда Hannover Scorpions в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Diamant Trappers Tilburg забивает 2, пропускает 1.

