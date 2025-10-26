Смотреть онлайн Hannover Scorpions - Diamant Trappers Tilburg 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Hannover Scorpions — Diamant Trappers Tilburg . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ZAG Arena.
Превью матча Hannover Scorpions — Diamant Trappers Tilburg
Команда Hannover Scorpions в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 9-14. Команда Diamant Trappers Tilburg, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 19-7. Команда Hannover Scorpions в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Diamant Trappers Tilburg забивает 2, пропускает 1.