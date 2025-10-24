Смотреть онлайн Icefighters Leipzig - Hannover Scorpions 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Germany Oberliga: Icefighters Leipzig — Hannover Scorpions . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Icefighters Leipzig — Hannover Scorpions
Команда Icefighters Leipzig в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-16. Команда Hannover Scorpions, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 7-8. Команда Icefighters Leipzig в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Hannover Scorpions забивает 1, пропускает 1.