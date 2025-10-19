19.10.2025
Смотреть онлайн Indiana Sentinels - Athens Rock Lobsters 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL: Indiana Sentinels — Athens Rock Lobsters . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
FPHL
Завершен
2 : 7
19 октября 2025
Превью матча Indiana Sentinels — Athens Rock Lobsters
История последних встреч
Indiana Sentinels
Athens Rock Lobsters
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.10.2025
Indiana Sentinels
0:10
Athens Rock Lobsters
