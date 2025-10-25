Смотреть онлайн Port Huron Prowlers - Topeka Scarecrows 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL: Port Huron Prowlers — Topeka Scarecrows . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
Превью матча Port Huron Prowlers — Topeka Scarecrows
Команда Port Huron Prowlers в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 7-8. Команда Topeka Scarecrows, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 20-13. Команда Port Huron Prowlers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Topeka Scarecrows забивает 2, пропускает 1.