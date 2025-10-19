Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Topeka Scarecrows - Sea Wolves 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАFPHL: Topeka ScarecrowsSea Wolves . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

МСК
FPHL
Topeka Scarecrows
Завершен
3 : 6
19 октября 2025
Sea Wolves
Смотреть онлайн
Превью матча Topeka Scarecrows — Sea Wolves

Команда Topeka Scarecrows в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 17-7. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Topeka Scarecrows, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Topeka Scarecrows
Topeka Scarecrows
Sea Wolves
Topeka Scarecrows
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Topeka Scarecrows
Topeka Scarecrows
5:2
Sea Wolves
Sea Wolves
Обзор
Комментарии к матчу
