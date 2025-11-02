Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Дукла Тренчин - Жилина 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Дукла ТренчинЖилина, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый стадион Павола Демитры.

МСК, 17 тур, Стадион: Ледовый стадион Павола Демитры
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Дукла Тренчин
Завершен
0 : 2
02 ноября 2025
Жилина
Смотреть онлайн
Жилина
-
Жилина
-

Превью матча Дукла Тренчин — Жилина

Команда Дукла Тренчин в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 14-25. Команда Жилина, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 36-27. Команда Дукла Тренчин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Жилина забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Жилина, в том матче победу одержали хозяева.

Дукла Тренчин Дукла Тренчин
44
Словакия
Marko Hrenak
23
Словакия
Adam Drgon
34
Словакия
David Hrenak
35
Словакия
Denis Hudec
33
Словакия
Andrej Hatala
80
Франция
Julian Junca
74
Словакия
Matus Hlavac
91
Словакия
Samuel Krajc
71
Словакия
Ondrej Maruna
14
Словакия
Andrej Krajcovic
26
Латвия
Raimonds Vitolins
22
Канада
Filip Varone
47
Словакия
Tomas Dudas
8
Словакия
Adam Goljer
15
Канада
Джорди Беллерайв
61
Швеция
Filip Ahl
13
Канада
Николя Батист
93
Словакия
Juraj Bezuch
2
Словакия
Juraj Mikus
9
Словакия
Юрай Шишка
90
Словакия
Адам Лапсански
19
Словакия
Томас Староста
Жилина Жилина
23
Словакия
Jakub Dubravik
15
Tomas Vajko
81
Словакия
Erik Rajnoha
92
Словакия
Jakub Kolenic
2
Канада
Gabriel Chicoine
38
Ryder Korczak
33
Словакия
Roman Rychlik
25
Словакия
Filip Vasas
44
Россия
Кирилл Дьяков
20
Словакия
Peter Galambos
39
Канада
Brendan Ranford
8
Словакия
Patrik Koys
18
Канада
Скотт Космачук
1
Канада
Connor LaCouvee
95
Словакия
Matus Holenda
28
Словакия
Sebastian Smida
48
Словакия
Daniel Gachulinec
34
Словакия
Jozef Balaz
24
Словакия
Marek Korencik
10
Словакия
Miroslav Mucha
17
Словакия
Michal Juscak
27
Словакия
Ратислав Дей

История последних встреч

Дукла Тренчин
Дукла Тренчин
Жилина
Дукла Тренчин
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.09.2025
Жилина
Жилина
4:0
Дукла Тренчин
Дукла Тренчин
Обзор
Игры 17 тур
02.11.2025
Михаловце
0:1
ХКМ Зволен
Завершен
02.11.2025
Спарта
1:2
Попрад
Завершен
02.11.2025
Слован Братислава
0:0
Банска Б.
Завершен
02.11.2025
Дукла Тренчин
0:2
Жилина
Завершен
