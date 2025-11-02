Превью матча Дукла Тренчин — Жилина

Команда Дукла Тренчин в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 14-25. Команда Жилина, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 36-27. Команда Дукла Тренчин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Жилина забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Жилина, в том матче победу одержали хозяева.