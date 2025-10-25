Смотреть онлайн Watertown Wolves - Binghamton Black Bears 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL: Watertown Wolves — Binghamton Black Bears . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча Watertown Wolves — Binghamton Black Bears
Команда Watertown Wolves в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 14-16. Команда Binghamton Black Bears, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 21-10. Команда Watertown Wolves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Binghamton Black Bears забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Watertown Wolves, в том матче победу одержали гостьи.