Смотреть онлайн Carolina Thunderbirds - Blue Ridge Bobcats 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL: Carolina Thunderbirds — Blue Ridge Bobcats . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
Превью матча Carolina Thunderbirds — Blue Ridge Bobcats
Команда Carolina Thunderbirds в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-8. Команда Blue Ridge Bobcats, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 10-7. Команда Carolina Thunderbirds в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Blue Ridge Bobcats забивает 1, пропускает 1.