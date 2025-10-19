Смотреть онлайн Port Huron Prowlers - Watertown Wolves 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL: Port Huron Prowlers — Watertown Wolves . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
Превью матча Port Huron Prowlers — Watertown Wolves
Команда Port Huron Prowlers в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 5-7. Команда Watertown Wolves, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 13-14. Команда Port Huron Prowlers в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Watertown Wolves забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Port Huron Prowlers, в том матче победу одержали гостьи.