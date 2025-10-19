Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL : Blue Ridge Bobcats — River Dragons . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Blue Ridge Bobcats — River Dragons

Команда Blue Ridge Bobcats в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-2. Команда River Dragons, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-13. Команда Blue Ridge Bobcats в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. River Dragons забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Blue Ridge Bobcats, в том матче победу одержали хозяева.