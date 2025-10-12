12.10.2025
Смотреть онлайн Venom - River Dragons 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — FPHL: Venom — River Dragons . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК
FPHL
Завершен
7 : 5
12 октября 2025
Превью матча Venom — River Dragons
История последних встреч
Venom
River Dragons
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Venom
2:3
River Dragons
Комментарии к матчу