Смотреть онлайн Ижсталь Ижевск - СКА-Нева 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Высшая хоккейная лига. ВХЛ: Ижсталь Ижевск — СКА-Нева . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sports Palace Izhstal.
Превью матча Ижсталь Ижевск — СКА-Нева
Команда Ижсталь Ижевск в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-20. Команда СКА-Нева, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 19-29. Команда Ижсталь Ижевск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СКА-Нева забивает 2, пропускает 3.