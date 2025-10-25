Превью матча ХК Рязань — Нефтяник Альметьевск

Команда ХК Рязань в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Нефтяник Альметьевск, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-18. Команда ХК Рязань в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Нефтяник Альметьевск забивает 3, пропускает 2.