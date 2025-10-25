Смотреть онлайн ХК Рязань - Нефтяник Альметьевск 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Высшая хоккейная лига. ВХЛ: ХК Рязань — Нефтяник Альметьевск . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ryazan Olympic Sports Palace.
Превью матча ХК Рязань — Нефтяник Альметьевск
Команда ХК Рязань в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Нефтяник Альметьевск, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-18. Команда ХК Рязань в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Нефтяник Альметьевск забивает 3, пропускает 2.