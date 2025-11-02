Смотреть онлайн Нефтяник Альметьевск - ЦСК ВВС 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Высшая хоккейная лига. ВХЛ: Нефтяник Альметьевск — ЦСК ВВС . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортивный комплекс Юбилейный.
Превью матча Нефтяник Альметьевск — ЦСК ВВС
Команда Нефтяник Альметьевск в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 32-18. Команда ЦСК ВВС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-32. Команда Нефтяник Альметьевск в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ЦСК ВВС забивает 3, пропускает 3.