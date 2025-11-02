Превью матча Нефтяник Альметьевск — ЦСК ВВС

Команда Нефтяник Альметьевск в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 32-18. Команда ЦСК ВВС, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-32. Команда Нефтяник Альметьевск в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ЦСК ВВС забивает 3, пропускает 3.