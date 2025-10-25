Смотреть онлайн АКМ Новомосковск - Челны 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Высшая хоккейная лига. ВХЛ: АКМ Новомосковск — Челны . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе FOS Ledovyy dvorets.
Превью матча АКМ Новомосковск — Челны
Команда АКМ Новомосковск в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-27. Команда Челны, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 18-33. Команда АКМ Новомосковск в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Челны забивает 2, пропускает 3.