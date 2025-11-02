Смотреть онлайн Челны - Барс 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Высшая хоккейная лига. ВХЛ: Челны — Барс . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mechel Sport Palace.
Превью матча Челны — Барс
Команда Челны в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 24-33. Команда Барс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 17-16. Команда Челны в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Барс забивает 2, пропускает 2.