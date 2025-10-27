Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Даллас — Нэшвилл . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бриджстоун Арена .

Превью матча Даллас — Нэшвилл

Команда Даллас в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-35. Команда Нэшвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 22-33. Команда Даллас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Нэшвилл забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Даллас, в том матче победу одержали хозяева.