27.10.2025

Смотреть онлайн Даллас - Нэшвилл 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ДалласНэшвилл . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бриджстоун Арена.

МСК, Стадион: Бриджстоун Арена
НХЛ
Даллас
Завершен
3 : 2
27 октября 2025
Нэшвилл
Нэшвилл
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Нэшвилл
-
Даллас
-
Даллас
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Даллас
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча Даллас — Нэшвилл

Команда Даллас в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-35. Команда Нэшвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 22-33. Команда Даллас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Нэшвилл забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Даллас, в том матче победу одержали хозяева.

Даллас Даллас
55
Канада
Thomas Harley
53
Wyatt Johnston
6
Швейцария
Lian Bichsel
10
Швеция
Oskar Back
22
Канада
Mavrik Bourque
21
США
Джейсон Робертсон
91
Канада
Тайлер Сегуин
23
Финляндия
Еса Линделл
96
Финляндия
Микко Рантанен
28
Канада
Алекс Петрович
73
США
Адам Эрн
46
Россия
Илья Любушкин
12
Чехия
Радек Факса
11
Канада
Натан Бастиан
18
Канада
Сэм Стил
4
Финляндия
Миро Хеисканен
15
США
Колин Блэквелл
1
США
Кейси ДеСмит
29
США
Jake Oettinger
49
Justin Hryckowian
Тренер
Канада
Glen Gulutzan
Нэшвилл Нэшвилл
91
Канада
Стивен Стэмкос
20
Канада
Justin Barron
58
Канада
Майкл Бантинг
36
Cole Smith
17
Канада
Тайсон Джост
83
Швеция
Adam Wilsby
24
США
Spencer Stastney
90
Канада
Ryan O'Reilly
29
Финляндия
Justus Annunen
41
Канада
Николя Хейг
76
США
Брейди Скжей
81
Канада
Джонатан Марчессолт
48
США
Nick Perbix
71
Matthew Wood
9
Швеция
Филип Форсберг
77
Канада
Luke Evangelista
74
Финляндия
Юусе Сарос
47
США
Майк Маккарон
89
Ozzy Wiesblatt
56
Финляндия
Эрик Хаула
Тренер
Канада
Andrew Brunette

История последних встреч

Даллас
Даллас
Нэшвилл
Даллас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Даллас
Даллас
5:4
Нэшвилл
Нэшвилл
Обзор
Комментарии к матчу
