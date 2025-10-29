Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Рейнджерс - Ванкувер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: РейнджерсВанкувер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Арена.

МСК, Стадион: Роджерс Арена
НХЛ
Рейнджерс
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Ванкувер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рейнджерс
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 1-0
Рейнджерс
-
Счет после 3-го периода: 2-0

Превью матча Рейнджерс — Ванкувер

Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 19-30. Команда Ванкувер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 36-27. Команда Рейнджерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ванкувер забивает 4, пропускает 3.

Рейнджерс Рейнджерс
22
США
Джонни Бродзински
8
США
Джей Ти Миллер
4
Канада
Braden Schneider
93
Швеция
Мика Зибанеяд
50
Will Cuylle
10
Россия
Артемий Панарин
42
США
Noah Laba
32
США
Джонатан Квик
13
Канада
Alexis Lafreniere
71
Финляндия
Juuso Parssinen
31
Россия
Игорь Шестёркин
18
Финляндия
Урхо Вааканайнен
43
США
Конор Шири
14
Канада
Тейлор Раддиш
44
Россия
Владислав Гавриков
39
Канада
Сэм Каррик
24
Канада
Carson Soucy
17
США
Will Borgen
84
Швеция
Adam Edstrom
23
США
Адам Фокс
Тренер
США
Mike Sullivan
Ванкувер Ванкувер
91
Канада
Эвандер Кане
17
Чехия
Филип Хронек
63
Max Sasson
35
США
Тэтчер Демко
7
Канада
Пирр-Оливье Джозеф
44
США
Кифер Шервуд
94
Швеция
Линус Карлссон
54
Финляндия
Aatu Raty
73
Германия
Lukas Reichel
18
США
Drew O'Connor
25
Швеция
Elias Pettersson
13
Arshdeep Bains
5
Швеция
Tom Willander
40
Швеция
Элиас Петтерссон
8
США
Конор Гарленд
32
Финляндия
Kevin Lankinen
57
США
Тайлер Майерс
29
Швеция
Маркус Петтерссон
6
США
Брок Бесер
74
Канада
Джейк ДеБраск
Тренер
Канада
Адам Фооте
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30