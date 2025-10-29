Смотреть онлайн Рейнджерс - Ванкувер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Рейнджерс — Ванкувер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Арена.
Превью матча Рейнджерс — Ванкувер
Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 19-30. Команда Ванкувер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 36-27. Команда Рейнджерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ванкувер забивает 4, пропускает 3.