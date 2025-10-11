Смотреть онлайн Сент-Луис - Калгари 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Сент-Луис — Калгари . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Скоушабэнк Сэдлдоум.
Превью матча Сент-Луис — Калгари
Команда Сент-Луис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 13-17. Команда Калгари, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 14-22. Команда Сент-Луис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Калгари забивает 1, пропускает 2.