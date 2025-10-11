Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Луис - Калгари 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Сент-ЛуисКалгари . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Скоушабэнк Сэдлдоум.

МСК, Стадион: Скоушабэнк Сэдлдоум
НХЛ
Сент-Луис
Завершен
4 : 2
11 октября 2025
Калгари
Смотреть онлайн
Калгари
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Сент-Луис
-
Сент-Луис
-
Калгари
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Сент-Луис
-
Сент-Луис
-
Счет после 3-го периода: 4-2

Превью матча Сент-Луис — Калгари

Команда Сент-Луис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 13-17. Команда Калгари, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 14-22. Команда Сент-Луис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Калгари забивает 1, пропускает 2.

Сент-Луис Сент-Луис
30
Канада
Joel Hofer
50
Канада
Джордан Биннингтон
75
Канада
Tyler Tucker
22
Швейцария
Пиус Сутер
6
Швеция
Philip Broberg
55
Канада
Колтон Парайко
51
Matt Kessel
71
Канада
Матье Джозеф
25
Канада
Джордан Куру
54
Словакия
Dalibor Dvorsky
18
Канада
Роберт Томас
77
США
Ник Бьюгстаг
21
Jimmy Snuggerud
17
Канада
Кэм Фаулер
10
Канада
Брейден Шенн
72
США
Джастин Фолк
26
Австралия
Натан Уолкер
89
Россия
Павел Бучневич
13
Россия
Алексей Торопченко
81
Канада
Dylan Holloway
Тренер
Канада
Ryan Huska
Калгари Калгари
19
Канада
Zayne Parekh
16
Канада
Морган Фрост
94
Канада
Brayden Pachal
17
Беларусь
Егор Шарангович
86
США
Joel Farabee
43
Чехия
Adam Klapka
32
США
Dustin Wolf
37
Россия
Yan Kuznetsov
47
Канада
Connor Zary
29
Словакия
Samuel Honzek
27
США
Matthew Coronato
1
Devin Cooley
70
Канада
Райан Ломберг
10
Канада
Джонатан Хабердю
44
Канада
Джоэл Хэнли
20
США
Блейк Коулман
91
Канада
Назем Кадри
4
Швеция
Расмус Андерссон
11
Швеция
Микаел Баклунд
52
Канада
МакКензи Вигар
Тренер
Канада
Jim Montgomery
Комментарии к матчу
