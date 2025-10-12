Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Монреаль - Чикаго 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: МонреальЧикаго . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.

МСК, Стадион: Юнайтед Центр
НХЛ
Монреаль
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Чикаго
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Монреаль
-
Чикаго
-
Монреаль
-
Чикаго
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Монреаль
-

Превью матча Монреаль — Чикаго

Команда Монреаль в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-7. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-9. Команда Монреаль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чикаго забивает 1, пропускает 1.

Монреаль Монреаль
20
Словакия
Юрай Слафковски
91
Швеция
Oliver Kapanen
76
Zachary Bolduc
72
Arber Xhekaj
48
Lane Hutson
17
Канада
Джош Андерсон
11
Канада
Брендан Галлагер
75
Jakub Dobes
14
Канада
Николас Сузуки
35
Канада
Самуэль Монтембо
53
Канада
Noah Dobson
71
Канада
Jake Evans
77
Канада
Кёрби Дач
45
Канада
Александр Кэрриер
15
Канада
Alex Newhook
13
США
Cole Caufield
8
Канада
Майкл Мэтсон
92
Финляндия
Патрик Лайне
21
Канада
Kaiden Guhle
93
Россия
Ivan Demidov
Тренер
США
Jeff Blashill
Чикаго Чикаго
17
США
Ник Фолиньо
24
США
Sam Lafferty
40
Швеция
Arvid Soderblom
72
США
Alex Vlasic
30
США
Spencer Knight
73
Германия
Lukas Reichel
46
Канада
Louis Crevier
44
США
Wyatt Kaiser
34
Канада
Colton Dach
91
Frank Nazar
98
Канада
Connor Bedard
20
Ryan Greene
6
Sam Rinzel
8
США
Райан Донато
95
Россия
Илья Михеев
48
США
Мэтт Гржельчик
28
Австрия
Андре Бураковски
86
Финляндия
Теуво Терявяйнен
59
Канада
Тайлер Бертуцци
5
США
Коннор Мерфи
Тренер
Канада
Мартин Ст. Луис
