Смотреть онлайн Монреаль - Чикаго 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Монреаль — Чикаго . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.
Превью матча Монреаль — Чикаго
Команда Монреаль в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 11-7. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-9. Команда Монреаль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чикаго забивает 1, пропускает 1.