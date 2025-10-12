Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Вашингтон - Айлендерс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВашингтонАйлендерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UBS Arena.

МСК, Стадион: UBS Arena
НХЛ
Вашингтон
Завершен
4 : 2
12 октября 2025
Айлендерс
Смотреть онлайн
Вашингтон
-
Вашингтон
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Вашингтон
-
Вашингтон
-
Айлендерс
-
Счет после 2-го периода: 4-1
Айлендерс
-
Счет после 3-го периода: 4-2

Превью матча Вашингтон — Айлендерс

Вашингтон Вашингтон
48
Канада
Logan Thompson
24
Канада
Connor McMichael
21
Беларусь
Aliaksei Protas
29
Канада
Hendrix Lapierre
34
Justin Sourdif
9
Ryan Leonard
38
Швеция
Rasmus Sandin
3
США
Мэтт Рой
74
США
Джон Карлсон
43
Канада
Том Уилсон
26
США
Ник Дауд
57
США
Тревор Ван Римсдик
17
Канада
Дилан Стром
72
Канада
Энтони Бовилье
79
США
Чарли Линдгрен
80
Канада
Пьер-Люк Дюбуа
6
США
Якоб
22
США
Brandon Duhaime
42
Словакия
Martin Fehervary
8
Россия
Александр Овечкин
Тренер
Канада
Patrick Roy
Айлендерс Айлендерс
48
Канада
Matthew Schaefer
10
Швеция
Simon Holmstrom
11
Канада
Энтони Дюклэр
28
Россия
Александр Романов
77
США
Энтони Деанджело
13
Канада
Мэтью Барзал
51
Швеция
Emil Heineman
30
Россия
Илья И. Сорокин
3
Канада
Адам Пелч
33
Чехия
Давид Риттич
6
Канада
Райан Пулок
7
Россия
Максим Цыплаков
21
США
Кайл Палмьери
53
Канада
Кейси Цизикас
27
США
Андерс Ли
44
Канада
Жан-Габриэль Пажо
49
Россия
Maxim V. Shabanov
14
Канада
Бо Хорват
24
США
Скотт Мейфилд
16
Marc Gatcomb
Тренер
Spencer Carbery

История последних встреч

Вашингтон
Вашингтон
Айлендерс
Вашингтон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Айлендерс
Айлендерс
3:1
Вашингтон
Вашингтон
Обзор
Комментарии к матчу
