12.10.2025
Смотреть онлайн Вашингтон - Айлендерс 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вашингтон — Айлендерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UBS Arena.
Превью матча Вашингтон — Айлендерс
Вашингтон
48
Logan Thompson
24
Connor McMichael
21
Aliaksei Protas
29
Hendrix Lapierre
34
Justin Sourdif
9
Ryan Leonard
38
Rasmus Sandin
3
Мэтт Рой
74
Джон Карлсон
43
Том Уилсон
26
Ник Дауд
57
Тревор Ван Римсдик
17
Дилан Стром
72
Энтони Бовилье
79
Чарли Линдгрен
80
Пьер-Люк Дюбуа
6
Якоб
22
Brandon Duhaime
42
Martin Fehervary
8
Александр Овечкин
Тренер
Patrick Roy
Айлендерс
48
Matthew Schaefer
10
Simon Holmstrom
11
Энтони Дюклэр
28
Александр Романов
77
Энтони Деанджело
13
Мэтью Барзал
51
Emil Heineman
30
Илья И. Сорокин
3
Адам Пелч
33
Давид Риттич
6
Райан Пулок
7
Максим Цыплаков
21
Кайл Палмьери
53
Кейси Цизикас
27
Андерс Ли
44
Жан-Габриэль Пажо
49
Maxim V. Shabanov
14
Бо Хорват
24
Скотт Мейфилд
16
Marc Gatcomb
Тренер
Spencer Carbery
История последних встреч
Вашингтон
Айлендерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Айлендерс
3:1
Вашингтон
Комментарии к матчу