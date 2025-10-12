Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Оттава - Флорида 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ОттаваФлорида . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.

МСК, Стадион: BB&T Центр
НХЛ
Оттава
Завершен
2 : 6
12 октября 2025
Флорида
Смотреть онлайн
Флорида
-
Флорида
-
Оттава
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Флорида
-
Флорида
-
Счет после 2-го периода: 1-4
Флорида
-
Флорида
-
Оттава
-
Счет после 3-го периода: 2-6

Превью матча Оттава — Флорида

Оттава Оттава
12
США
Shane Pinto
24
Канада
Dylan Cozens
18
Германия
Tim Stuetzle
1
Финляндия
Leevi Merilainen
85
США
Jake Sanderson
71
Канада
Ridly Greig
37
Канада
Donovan Sebrango
2
Artem Zub
33
Финляндия
Nikolas Matinpalo
89
Дания
Ларс Эллер
7
США
Брэди Ткачук
72
Канада
Томас Чабот
23
Канада
Кертис Макдермид
22
Канада
Майк Амадио
21
Канада
Ник Казинз
20
Швеция
Fabian Zetterlund
35
Швеция
Линус Ульмарк
3
США
Ник Дженсен
28
Канада
Клод Жиру
57
Канада
Дэвид Перрон
Тренер
Канада
Paul Maurice
Флорида Флорида
11
США
Matthew Samoskevich
5
Канада
Аарон Экблад
17
Канада
Эван Родригес
23
Канада
Картер Верха
70
Швеция
Jesper Boqvist
71
США
Люк Кунин
10
Канада
Эй Джей Грир
27
Финляндия
Eetu Luostarinen
26
Латвия
Увис Балинскис
12
Канада
Джона Гаджевич
40
Россия
Данил Тарасов
15
Финляндия
Anton Lundell
13
Канада
Сэм Райнхарт
72
Россия
Сергей Бобровский
9
Канада
Сэм Беннетт
2
США
Джефф Петри
42
Швеция
Густав Форслинг
77
Финляндия
Нико Миккола
3
США
Сет Джонс
63
Канада
Брэд Марчанд
Тренер
Канада
Travis Green
Комментарии к матчу
