12.10.2025
Смотреть онлайн Оттава - Флорида 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Оттава — Флорида . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.
Превью матча Оттава — Флорида
Оттава
12
Shane Pinto
24
Dylan Cozens
18
Tim Stuetzle
1
Leevi Merilainen
85
Jake Sanderson
71
Ridly Greig
37
Donovan Sebrango
2
Artem Zub
33
Nikolas Matinpalo
89
Ларс Эллер
7
Брэди Ткачук
72
Томас Чабот
23
Кертис Макдермид
22
Майк Амадио
21
Ник Казинз
20
Fabian Zetterlund
35
Линус Ульмарк
3
Ник Дженсен
28
Клод Жиру
57
Дэвид Перрон
Тренер
Paul Maurice
Флорида
11
Matthew Samoskevich
5
Аарон Экблад
17
Эван Родригес
23
Картер Верха
70
Jesper Boqvist
71
Люк Кунин
10
Эй Джей Грир
27
Eetu Luostarinen
26
Увис Балинскис
12
Джона Гаджевич
40
Данил Тарасов
15
Anton Lundell
13
Сэм Райнхарт
72
Сергей Бобровский
9
Сэм Беннетт
2
Джефф Петри
42
Густав Форслинг
77
Нико Миккола
3
Сет Джонс
63
Брэд Марчанд
Тренер
Travis Green
