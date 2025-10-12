Смотреть онлайн Баффало - Бостон 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Баффало — Бостон . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ТД Гарден.
Превью матча Баффало — Бостон
Команда Баффало в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-7. Команда Бостон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 14-6. Команда Баффало в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бостон забивает 1, пропускает 1.