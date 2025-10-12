Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Баффало - Бостон 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: БаффалоБостон . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ТД Гарден.

МСК, Стадион: ТД Гарден
НХЛ
Баффало
Завершен
1 : 3
12 октября 2025
Бостон
Смотреть онлайн
Бостон
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Бостон
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Баффало
-

Превью матча Баффало — Бостон

Команда Баффало в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 8-7. Команда Бостон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 14-6. Команда Баффало в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бостон забивает 1, пропускает 1.

Баффало Баффало
4
Канада
Bowen Byram
15
Канада
Justin Danforth
19
Канада
Peyton Krebs
92
Канада
Colten Ellis
25
Канада
Owen Power
91
Josh Doan
20
Чехия
Jiri Kulich
22
Канада
Jack Quinn
23
США
Mattias Samuelsson
34
США
Алекс Лайон
55
Канада
Мейсон Гиртсен
89
США
Алекс Так
72
США
Тедж Томпсон
29
Канада
Бек Маленстин
26
Швеция
Расмус Дахлин
21
Канада
Конор Тимминс
17
США
Джейсон Цуккер
78
Канада
Jacob Bryson
71
Канада
Ryan McLeod
48
Tyson Kozak
Тренер
Германия
Marco Sturm
Бостон Бостон
20
Финляндия
Хенри Йокихарью
92
Россия
Marat Khusnutdinov
43
США
Jordan Harris
84
Канада
Таннер Жанно
93
Канада
Fraser Minten
11
США
Кейси Миттельштадт
39
Канада
Морган Гики
47
США
Mark Kastelic
1
США
Jeremy Swayman
81
США
Mikey Eyssimont
73
США
Чарли Макэвой
26
США
Эндрю Пик
6
Mason Lohrei
88
Чехия
Дэвид Пастрнак
18
Чехия
Павел Заха
70
Финляндия
Йоонас Корписало
91
Россия
Никита Задоров
71
Швеция
Виктор Арвидссон
52
США
Шон Курали
28
Швеция
Элиас Линдхольм
Тренер
Канада
Lindy Ruff
