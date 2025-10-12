Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Нью-Джерси - Тампа-Бэй 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Нью-ДжерсиТампа-Бэй . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали Арена.

МСК, Стадион: Амали Арена
НХЛ
Нью-Джерси
Завершен
5 : 3
12 октября 2025
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Счет после 1-го периода: 3-0
Тампа-Бэй
-
Тампа-Бэй
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Тампа-Бэй
-
Счет после 3-го периода: 5-3

Превью матча Нью-Джерси — Тампа-Бэй

Команда Нью-Джерси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 13-11. Команда Тампа-Бэй, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 15-7. Команда Нью-Джерси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тампа-Бэй забивает 2, пропускает 1.

Нью-Джерси Нью-Джерси
81
Россия
Arseni Gritsyuk
7
Канада
Дуги Хэмилтон
17
Словакия
Simon Nemec
91
Канада
Dawson Mercer
28
Швейцария
Тимо Майер
25
Швеция
Якоб Маркстром
43
США
Luke Hughes
86
США
Джек Хьюз
47
США
Paul Cotter
5
Канада
Бренден Диллон
63
Швеция
Йеспер Братт
16
Канада
Коннор Браун
34
Канада
Джейк Аллен
71
Швейцария
Йонас Зигенталер
14
США
Люк Гленденинг
18
Чехия
Ондрей Палат
15
Канада
Зак Макэвен
13
Швейцария
Нико Хисчиер
12
Канада
Коди Гласс
22
США
Бретт Песке
Тренер
США
Jon Cooper
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
77
Швеция
Виктор Хедман
22
Дания
Оливер Бьоркстранд
21
Канада
Брэйден Поинт
71
Канада
Энтони Чирелли
14
Conor Geekie
59
США
Джейк Гюнцел
38
Канада
Брэндон Хэйгел
43
Канада
Даррен Раддыш
29
Швеция
Pontus Holmberg
24
Max Crozier
41
США
Mitchell Chaffee
62
Jack Finley
93
Канада
Gage Goncalves
78
Норвегия
Emil Martinsen Lilleberg
81
Словакия
Эрик Чернак
31
Швеция
Йонас Юханссон
37
Канада
Янни Гоерд
27
США
Райан МакДонах
86
Россия
Никита Кучеров
88
Россия
Андрей Василевский
Тренер
Канада
Sheldon Keefe
Комментарии к матчу
