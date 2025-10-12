Смотреть онлайн Нью-Джерси - Тампа-Бэй 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Нью-Джерси — Тампа-Бэй . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали Арена.
Превью матча Нью-Джерси — Тампа-Бэй
Команда Нью-Джерси в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 13-11. Команда Тампа-Бэй, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 15-7. Команда Нью-Джерси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тампа-Бэй забивает 2, пропускает 1.